ВАШИНГТОН, 28 авг /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Индексы Уолл-Стрит растут на укреплении потребительского спроса, индекс S&P 500 вновь побил рекорд, свидетельствуют результаты торгов.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи S&P 500 вырос на 0,67% до 3507,91 пункта — это новый рекорд, подытоживающий пять недель роста. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,57%, до 28653,32 пункта — по результатам января-августа он пока что выходит "в ноль". Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,60% до 11695,63 пункта.

В пятницу стало известно, что потребительский спрос в США в июле укрепился больше, чем ожидалось, — на 1,9%, хотя это и было замедлением по сравнению с июньским ростом в 6,2%. Также в июле доходы американцев выросли на 0,4%.