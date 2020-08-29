МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Популярное в России мороженое "Коровка из Кореновки", как и продукция других производителей, подорожает на 25-30% после введения обязательной маркировки, заявил РИА Новости гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев.

"Это может привести к существенному росту цен. В целом на мороженое — речь идет о 25-30%", — сказал Московцев, комментируя инициативу Минпромторга о поэтапном введении обязательной маркировки молочной продукции. Согласно этим предложениям, на мороженое производители будут обязаны наносить специальный цифровой код уже с 20 января.

Дополнительные затраты предприятия на переоборудование только одной производственной площадки, по словам директора, составят 300 миллионов рублей – это сумма, сопоставимая с расходами на запуск нового производства. При этом производительность труда из-за введения этих требований снизится на предприятии на 40%, рассказал Московцев.

Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Это один из известнейших российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент РФ Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.

"Рынок очень чувствителен к повышению цен, и прогнозировать, как это отразится на нем – очень сложно", — отметил Московцев. Он напомнил, что когда в 2018 году выросли цены на молочное сырье и по цепочке подорожала конечная продукция, потребление упало моментально, а восстановление заняло почти год.

Отстаивать позиции на зарубежных рынках российским компаниям также будет сложнее, предупреждает директор предприятия. "Мы активно сейчас боремся с нашими конкурентами на ближнем зарубежье – это и Украина, и Белоруссия. Но у них таких систем нет. Естественно, их продукция будет дешевле. Об этом тоже стоит подумать", — сказал Московцев.

Ранее письмо с просьбой отказаться от обязательной маркировки молочной продукции премьеру Михаилу Мишустину направила Партия роста, приложив расчеты предпринимателей. По мнению авторов обращения, объем контрафакта, с которым призвана бороться система, на этом рынке составляет не более 1%, и маркировка приведет к неоправданным издержкам добросовестного бизнеса.