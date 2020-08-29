МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы арестовал генерального директора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

"По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказал он.

По его данным, обоим вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).