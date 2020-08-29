ПЕКИН, 29 авг — ПРАЙМ. Тайваньская MediaTek подала заявку на получение специальной лицензии в США, чтобы иметь возможность продолжить продавать чипы китайской технологической компании Huawei после того, как в отношении последней были расширены американские санкции, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

MediaTek является крупнейшей на Тайване компанией без собственного производства, занимающихся разработкой микроэлектронных чипов для беспроводной связи и цифровых мультимедиа устройств.

Как сообщает агентство, в MediaTek подтвердили готовность соблюдать правила международной торговли. Если компания не получит лицензию, то не сможет продавать Huawei чипы после 14 сентября.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei. Минторг США добавил в "черный список" еще 38 дочерних отделений Huawei. Кроме того, ведомство расширило действие поправок, согласно которым иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.