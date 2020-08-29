КАЗАНЬ, 29 авг /ПРАЙМ/. Пул проектов под финансирование за счет выпуска инфраструктурных облигаций планируется расширить с 300 до 500 миллиардов рублей, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В конце июня, открывая очередной участок ЦКАД, вице-премьер сказал, что правительство РФ планирует собрать пул автодорожных проектов под выпуск инфраструктурных облигаций на 300 миллиардов рублей.

"Вообще, мы поставили задачу себе порядка 500 миллиардов (рублей) отобрать крупных проектов", — заявил Хуснуллин в субботу.

"Каких именно инфраструктурных: мы надеемся, что после окончания строительства участка "Москва-Казань" мы пойдем дальше на Екатеринбург, и нам тоже там нужны будут дополнительные средства. У нас есть проект хороший — связки дороги М5, М7 через Альметьевск, выход на Сорочьи горы — Шали, связка с М12 — М5 и М7 связывает, две федеральные трассы", — рассказал он.

По его словам, в проект строительства автотрассы "Москва-Казань", кроме госсредств, нужно привлечь еще и внебюджетное финансирование. "Для Татарстана, для Казани — это мощнейший проект. Мы приступили к его строительству: сейчас вот карьеры отводим, документацию делаем, силы мобилизуем. Это важнейший проект", — подчеркнул вице-премьер.

Также планируется строить обходы городов, поскольку в крупных городах сейчас есть такая потребность — машин стало больше, и многие города уже задыхаются в пробках, отметил Хуснуллин.