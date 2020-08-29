КИЕВ, 29 авг /ПРАЙМ/. Промышленное производство Украины в июле показало рост в 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил в субботу премьер Денис Шмыгаль.

"Промышленность в июле продолжила демонстрировать рост на 1,4% по сравнению с июнем этого года. Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение в сравнении с прошлым годом. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост", — написал Шмыгаль в своем Facebook в субботу.

Также глава правительства добавил, что в июле вырос и размер средней зарплаты по стране.

"В июне средняя реальная зарплата превысила докризисный уровень и составила 11,6 тысячи гривен (422 доллара – ред.). Экономика начала восстанавливаться, а люди — возвращаться на работу. Мы ожидаем, что уже в 2022 году средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч гривен (545 долларов – ред.)", — добавил премьер.