МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве открыло исполнительное производство о взыскании почти 2 тысячи рублей задолженности с экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного за взятку, следует из ведомственного банка данных исполнительных производств.

Согласно документу, исполнительное производство в отношении Улюкаева было открыто 27 августа в Тропарево-Никулинском отделе судебных приставов.

"Сумма непогашенной задолженности 1760 рублей 4 копейки", — значится в документе. Причина возникновения долга не поясняется.

Улюкаева в 2017 году приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Экс-министр считает себя жертвой провокации. Самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России отбывает наказание в исправительной колонии №1 в Тверской области.