МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах РФ, вырос только в шести, при этом наиболее заметный спад произошел в республике Саха (Якутия), Карачаево-Черкессии и Дагестане, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА

По итогам первого полугодия 2020 года большинство макроэкономических показателей ухудшилось, что в значительной степени стало следствием влияния пандемии коронавируса. Не стала исключением и розничная торговля, которая сократилась глубже, чем большинство других экономических показателей.

По итогам первого полугодия 2020 года, по данным Росстата, оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4%, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5%, ВВП, по предварительной оценке – на 3,6%. Более глубокое падение, чем в розничной торговле, наблюдалось только в секторе платных услуг, свидетельствуют данные статистики.

Спад по итогам полугодия был обусловлен исключительно снижением во втором квартале, когда были введены карантинные ограничения, и были закрыты многие торговые центры, в то время как в первом квартале 2020 года оборот розничной торговли в большинстве регионов РФ и по стране в целом увеличивался.

ДИНАМИКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Для оценки динамики розничной торговли в различных субъектах Российской Федерации эксперты агентства РИА Новости составили рейтинг регионов РФ за первые шесть месяцев 2020 года.

В первом полугодии оборот розничной торговли снизился в большинстве регионов РФ, причем в некоторых довольно существенно. На 10 и более процентов розничный товарооборот снизился в 13 регионах, из которых наиболее существенный спад зафиксирован в Республике Саха (Якутия) —15,8%, в Карачаево-Черкесской Республике —14,7%, в Республике Дагестан —14,4%, в Кабардино-Балкарской Республике —14,0%.

Рост розничной торговли зафиксирован только в шести регионах (в Томской области, Ленинградской области, Тверской области, Чукотском автономном округе, Рязанской области и Сахалинской области). Еще в одном регионе – в Челябинской области – оборот розничной торговли в первом полугодии 2020 года остался на уровне аналогичного периода предыдущего года.

При этом эксперты отмечают, что во всех этих регионах, за исключением Чукотского автономного округа, в течение всех месяцев второго квартала 2020 года розничный товарооборот падал, однако снижение во втором квартале было менее значительным, чем рост в первом квартале. Чукотский же автономный округ стал единственным регионом РФ, в котором на протяжении всех первых шести месяцев 2020 года розничный товарооборот увеличивался.

В большинстве регионов с наиболее существенным спадом розничного товарооборота его объем находится на низком уровне. В 13 регионах, где спад составил 10 и более процентов, оборот розничной торговли на одного жителя ниже общероссийского уровня, и только в четырех из них его доля в общероссийском объеме превышает 1%.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА ПО ОБЪЕМУ РОЗНИЧНОГО ОБОРОТА

Явным лидером по розничному товарообороту является Москва, на долю которой приходится 15% общероссийского объема. Московская область занимает второе место по абсолютному объему розничного товарооборота, и на ее долю по итогам первого полугодия 2020 года приходится 7,8% общероссийского объема.

Кроме Москвы и Московской области в группу лидеров по объему оборота розничной торговли входят Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. В сумме на пять лидеров приходится почти 25% общероссийского оборота розничной торговли.

Москва лидирует по обороту розничной торговли на душу населению – почти 180 тысяч рублей в первом полугодии 2020 года. Немногим менее этот показатель в Сахалинской области (164,7 тысячи рублей) и в Московской области (154,2 тысячи рублей). Как отмечают эксперты, в лидирующей группе по этому показателю находятся преимущественно регионы с высокими доходами населения. Помимо вышеперечисленных – это ЯНАО, Тюменская область, Свердловская область, ХМАО, Санкт-Петербург, Мурманская область. Во всех этих регионах оборот розничной торговли на душу населения превышает 120 тысяч рублей.

В регионах с низкими доходами, покупательская активность населения невысокая. Это касается почти всех республик Северного Кавказа плюс Республика Алтай и Республика Тыва. Здесь оборот розничной торговли на душу населения составляет 30-70 тысяч рублей, то есть в разы меньше, чем в Москве. В Республике Ингушетия он составляет немногим более 25 тысяч рублей.

Отчасти такие низкие показатели можно объяснить невысокой степенью урбанизации, а также тем, что население в этих регионах активно занимается огородничеством и садоводством и в меньшей мере зависима от покупной продовольственной продукции, в отличие от северных регионов и Москвы.

Эксперты РИА Новости полагают, что во второй половине 2020 динамика торговли будет быстро улучшаться в связи со снятием карантинных ограничений. Тем не менее, по итогам года ожидается спад оборота розничной торговли в целом по России на 2,3% вследствие глубокого падения во втором квартале. При этом количество регионов с положительной динамикой торговли будет выше, чем по итогам полугодия, но в ряде регионов спад торговли по итогам года может составить около 10%.