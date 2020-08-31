МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в августе в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), выросли на 0,1% после дефляции на те же 0,1% в июле, ожидают опрошенные агентством Рейтер аналитики.

Официальные данные об этом опубликует Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) в понедельник, 31 августа, в 9.00 мск.