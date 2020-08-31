МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Безработными в российских центрах занятости зарегистрированы 3,6 миллиона человек, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"На сегодняшний день… уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет 6,3%. Это примерно 4,7 миллиона граждан, находящихся в поиске работы. Рост по отношению к начальному периоду составил 35%, или 1,2 миллиона человек… При этом за этот же период в центрах занятости зарегистрировалось более чем 2,5 миллиона человек дополнительно, то есть число зарегистрированных возросло с 727 тысяч человек до 3,6 миллиона человек", — заявил Котяков в ходе обсуждения на площадке партии "Единая Россия" мер по повышению уровня занятости населения.

По его словам, ситуация на рынке труда в России стабилизируется, в августе число принятых на работу превысило число уволенных.

"Сегодня мы видим, что ситуация на рынке труда стабилизируется… Подтверждением моих слов о стабилизации ситуации на рынке труда является соотношение уволенных и принятых граждан. Если мы на протяжение трех месяцев — апреля, мая и июня — видели дисбаланс в сторону тех граждан, которых увольняли с предприятий, а это был дисбаланс сотнями тысяч исчисляемый, 200-300 тысяч в месяц, то в июле месяце мы видели стабилизацию, это примерно баланс количества уволенных и принятых граждан. А августе месяце уже достаточно серьезное превышение количества принятых на работу относительно количества уволенных", — заявил Котяков.

Он также добавил, что относительно количества безработных, которые признаны по методике международной организации труда, 70% граждан получают меры поддержки в центрах занятости.

"На сегодняшний день, я еще раз говорю, более 70%. Если у нас сейчас в центрах занятости состоит 4,7 миллиона человек, то 3,3 миллиона являются получателями различного рода пособий", — отметил министр.