МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сформирован перечень поручений по итогам его поездки на Дальний Восток.

"На прошлой неделе на совещании у президента правительство представило предложения по развитию Дальнего Востока по тем шагам, которые нужны для повышения качества жизни людей, улучшения ситуации в региональной экономике и социальной сфере. По итогам рабочей поездки сформирован перечь поручений", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что помимо ответственных ведомств за каждым пунктом перечня поручений закреплен его заместитель.

"Развитие Дальнего Востока — одна из приоритетных задач правительства. Прошу постоянно держать руку на пульсе, чтобы жители Дальнего Востока, а также бизнес чувствовали нашу поддержку", — также заявил Мишустин.

Мишустин ранее совершил поездку по регионам Дальневосточного федерального округа. Он посетил Магаданскую и Амурскую области, Чукотский автономный округ и Камчатский край.