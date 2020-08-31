МИНСК, 31 авг — ПРАЙМ. Внешний государственный долг Белоруссии на 1 августа составил 17,8 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 3,7%, сообщила в понедельник пресс-служба минфина республики.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 17,8 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 0,6 миллиарда долларов (с учетом курсовых разниц), или на 3,7%", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным минфина, в январе-июле привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1,84 миллиарда долларов, в том числе 1,392 миллиарда долларов — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, 370,3 миллиона долларов — от правительства и банков РФ, 51,1 миллиона долларов – от Экспортно-импортного банка Китая, 21,2 миллиона долларов — от МБРР, 5,9 миллиона долларов – от ЕБРР и СИБ.

Как сообщили в пресс-службе, погашение внешнего госдолга в январе-июле составило 1,049 миллиарда долларов, в том числе 428,9 миллиона долларов перечислено правительству и банкам России, 387 миллионов долларов — банкам Китая, 176,6 миллиона долларов – ЕФСР, 54,8 миллиона долларов – МБРР, 1,3 миллиона долларов — ЕБРР и СИБ, 0,7 миллиона долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

При этом внутренний госдолг по состоянию на 1 августа составил 9,8 миллиарда белорусских рублей, увеличившись с начала года на 11,8%. В январе-июле размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210 миллионам долларов, или 200 миллионам белорусских рублей. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физлиц на сумму, эквивалентную 360,4 миллиона долларов, или 161,2 миллиона белорусских рублей.

В итоге, по данным минфина, госдолг республики на 1 августа составил 53,1 миллиарда белорусских рублей (более 19,9 миллиарда долларов по текущему курсу), увеличившись по сравнению с началом года на 18,6%.