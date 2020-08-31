МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития РФ, Минэкономразвития России, "Газпрому" и "Новатэку" разработать долгосрочную программу производства сжиженного природного газа в России, в том числе для целей газификации страны, следует из соответствующего поручения по итогам рабочей поездки на Дальний Восток.

"Минэнерго России (А.В. Новаку), Минвостокразвития России (А.А. Козлову), Минэкономразвития России (М.Г. Решетникову) совместно с ПАО "Газпром" и ПАО "Новатэк" разработать долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации, в том числе для целей газификации и энергообеспечения субъектов Российской Федерации, инвестиционных проектов, прочих потребителей", — говорится в документе.

О результатах проделанной работы необходимо доложить в правительство в срок до 1 ноября 2020 года. Ответственным за исполнение поручения назначен вице-премьер РФ Юрий Борисов.