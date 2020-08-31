МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить уже само по себе, шаг за шагом, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на площадке форума "Территория смыслов".

"Восстановление должно происходить уже само по себе. Это будет и восстановление занятости, затем будет дальше восстанавливаться спрос, шаг за шагом экономика будет восстанавливаться. Цель — чтобы в следующем году это восстановление полностью произошло", — сказал он.

По словам Орешкина, сейчас важнее не поддерживать предприятия, а создавать условия для развития бизнеса.

"Нужно ли здесь поддерживать? На самом деле, на этой фазе — уже в гораздо меньшей степени. Потому что сейчас задача, чтобы на фазе восстановления лучше себя проявили те… которые соответствуют изменившейся структуре экономики", — пояснил Орешкин.

"Восстановление одновременно будет означать, что какие-то компании вырастут в два раза, а какие-то закроются. Именно через такой болезненный процесс всегда происходит рост экономики и повышение ее эффективности", — добавил помощник президента РФ.