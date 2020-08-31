ПЕКИН, 31 авг — Dow Jones. Индикатор деловой активности за пределами производственного сектора Китая в августе вырос до максимума за 2,5 года, сигнализируя о том, что попытки Пекина, направленные на стимулирование внутреннего потребления, приносят плоды.

Согласно данным, опубликованным в понедельник Национальным бюро статистики КНР, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы в августе вырос до 55,2 от 54,2 в июле, в основном благодаря сфере услуг. Индикатор уже шестой месяц подряд держится выше отметки 50, отделяющей зону сокращения активности от зоны ее роста.

Между тем индекс PMI, измеряющий активность в производственном секторе Китая, в августе снизился до 51,0 от 51,1 в июле, немного не дотянув до прогнозов рынка, но все же удержался на территории роста, где тоже остается уже шестой месяц.

PMI для непроизводственной сферы охватывает широкий спектр отраслей, включая строительство и недвижимость. Подындекс, измеряющий активность в сфере услуг (до сих пор отстававшей от темпов общего восстановления), в августе вырос до 54,3 от 53,1 в предыдущем месяце.

Подындекс, измеряющий активность в строительстве, снизился до 60,2 от 60,5, а подындекс новых заказов, охватывающий весь непроизводственный сектор и отражающий общий спрос, в августе вырос до 52,3 от 51,5 в июле.

Непроизводственный PMI рассчитывается на основе результатов ежемесячных опросов 4000 компаний в 37 отраслях.

Экономисты отмечают, что заметное оживление в сфере услуг помогает отчасти развеять опасения относительно двойственности восстановления экономики Китая. Производственный сектор вернулся к докризисным уровням достаточно быстро за счет внешнего спроса и увеличения Китаем своей доли на мировом рынке, тогда как сфера услуг, включая ресторанный бизнес и розницу, оставалась слабой из-за сохраняющихся опасений относительно коронавируса.

Теперь, когда распространение Covid-19 на территории Китая по большей части взято под контроль, "PMI Китая показывают, что экономический рост в стране зависит исключительно от внутреннего спроса", говорит Айрис Пан, экономист ING Bank.

Пан полагает, что экспортные производственные заказы будут умеренно колебаться по мере того, как заводы других стран будут возвращаться к работе, отбирая у Китая те доли рынка, которые были им захвачены на фоне их бездействия, и в результате внутренний спрос будет приобретать еще больше значимости как двигатель восстановления экономики.

Председатель КНР Си Цзиньпин в последнее время призывает к более решительному смещению ориентиров в китайской экономике, которая в условиях глобальной рецессии и эскалации геополитической напряженности должна больше полагаться на внутренний рынок.

Публикация в понедельник обнадеживающих данных последовала за принятием Пекином ряда мер для поддержки пострадавшей от вируса китайской экономики, которая в 1-м квартале показала годовое сокращение на 6,8%, после чего восстановилась до годового роста 3,2% во 2-м квартале.

Китай на этот раз избежал колоссального стимулирования, сопоставимого с тем, которое проводилось в стране во время финансового кризиса 2008 года и проводится многими другими странами сейчас. Народный банк Китая лишь умеренно снизил ставки кредитования и добавил на рынок ликвидности, тогда как правительство занялось инфраструктурными проектами.

Хотя многие экономисты сомневаются, что расходы на инфраструктурные проекты смогут долго сохранять эффективность в качестве инструмента стимулирования, аналитики Capital Economics в понедельник выразили мнение, что "движимое инвестициями восстановление со временем создаст импульс для улучшения потребительских настроений и роста расходов домохозяйств, что позволит поддержать траекторию экономического восстановления".

Экономисты Citi считают, что потенциал роста производственной активности в Китае еще не исчерпан, отмечая при этом вероятность принятия в ближайшие месяцы дополнительных мер бюджетной поддержки.

Хотя опубликованные в понедельник данные в целом носят позитивный характер, причины для осторожности все еще есть. Производственный подындекс занятости уже четвертый месяц остается на территории сокращения, указывая на слабость китайского рынка труда. Подындекс малого бизнеса в августе еще больше углубился на негативную территорию, снизившись до 47,7. Судя по всему, восстановление от пандемии дается малым предприятиям с большим трудом.

Сильные наводнения усугубили и без того тяжелую экономическую ситуацию в центральных и южных районах Китая, уничтожив посевы, нарушив деловую активность и добавив неопределенности владельцам предприятий, которые пытаются удержать свой бизнес на пути восстановления.

Больше всего пострадали Чунцин и Сычуань. "Циклы поставок сырья были увеличены, заказы упали, а производство сократилось", — отмечает аналитик Национального бюро статистики Китая Чжао Цинхэ.

По стране в целом около половины респондентов, представляющих малый бизнес, сообщали о недостаточности рыночного спроса и дефиците ликвидности, сообщил Чжао.

— Автор Jonathan Cheng, jonathan.cheng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ