СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 31 авг — ПРАЙМ. Снижение ВВП России в 2020 году составит около 4%, заявил журналистам помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Уровень цифр есть, порядок цифр есть, об этих цифрах и стоит говорить — около 4% снижение в этом году и восстановление (в следующем — ред.)", — сказал Орешкин, ранее занимавший пост главы Минэкономразвития.

Он отметил, что сентябрь-ноябрь — ключевые месяцы, которые должны перезапустить восстановление экономики и рынок труда.

"Занятость должна начать восстановительный рост, безработица должна начать снижаться. Это как раз то, что следует добиваться", — сказал Орешкин.

По его словам, бюджет России в 2020 году будет исполнен лучше ожиданий благодаря более высоким доходам. "Очевидно, что по бюджету мы будем иметь ситуацию лучше, чем мы ее оценивали в июне-июле. Мы несколько консервативно подходили тогда к оценкам. Сейчас очевидно, что и по прогнозам, и по бюджету ситуация будет лучше", — сказал он.

Орешкин отказался назвать конкретные параметры.

"Доходная база точно будет лучше", — заявил помощник президента.