МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Акционеры "Северстали" на внеочередном собрании утвердили дивиденды за второй квартал 2020 года в размере 15,44 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Реестр на получение дивидендов закрывается 8 сентября.

За второй квартал 2019 года "Северсталь" выплатила дивиденды в размере 26,72 рубля на акцию на общую сумму 22,384 миллиарда рублей. Таким образом, теперь выплаты снижены в 1,7 раза. Их общая сумма составит около 12,93 миллиарда рублей, из которых на долю основного бенефициара Алексея Мордашова (77,03% акций) придется, соответственно, порядка 9,96 миллиарда рублей.

В текущем году "Северсталь" уже начислила дивиденды по итогам первого квартала в размере 27,35 рубля на акцию (всего около 22,91 миллиарда рублей).

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов. В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2% — до 11,847 миллиона тонн.