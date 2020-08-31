РИМ, 31 авг — ПРАЙМ. Беспрецедентное снижение ВВП Италии на фоне пандемии коронавируса зафиксировал во втором квартале 2020 года Национальный институт статистики (Istat).

Согласно обнародованному в понедельник докладу Istat, по сравнению с первым кварталом текущего года размер ВВП уменьшился на 12,8%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – на 17,7%. Такого сокращения экономики страны никогда не было с 1995 года, то есть с начала проведения статистических замеров по действующей методике.

"Общая оценка квартальных экономических показателей подтверждает исключительный размер сокращения ВВП во втором квартале вследствие экономического эффекта от чрезвычайной медико-санитарной ситуации и предпринятых сдерживающих мер, который никогда не регистрировался с 1995 года", — говорится в докладе. В случае, если во втором полугодии экономика страны покажет нулевой рост, размер ВВП по итогам 2020 года снизится на 14,7%, указывают также эксперты Istat.

"Крушение ВВП во втором квартале 2020 года подтверждает, что Италия вошла в худшую рецессию за послевоенный период (два последовательных квартала снижения, в первом были зарегистрированы – 5,3%). Но худшее должно быть уже пройдено. Спад в 12,8% определяет характеристики экономики в период, когда введенный декретом правительства локдаун остановил производственную деятельность и блокировал мобильность. Теперь можно лишь подниматься вверх", — отмечает в этой связи миланская газета Corriere della Sera.

Тем не менее, пока официальная статистика фиксирует целый ряд критических показателей. Так, во втором квартале объем итальянского экспорта снизился на 26,4%, а промышленное производство — более чем на 20%.

Озабоченность вызывает и снижение занятости в стране. По данным Istat, во втором квартале численность полностью занятых итальянцев уменьшилась на 11,8% по сравнению с первым кварталом, и это произошло, несмотря на серьезные меры, предпринятые правительством для предотвращения увольнений трудящихся. В апреле Банк Италии (ЦБ) дал прогноз, согласно которому в текущем году число занятых в Италии сократится примерно на один миллион человек по сравнению с 2019 годом.