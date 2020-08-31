Орешкин: Россия в 2020 году станет пятой экономикой мира
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 31 авг — ПРАЙМ. Россия в 2020 году войдет в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться на этой позиции будет сложно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на молодежном форуме "Территория смысла".
"Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда (МВФ) на этот год, вы увидите, что Россия будет пятой экономикой мира на этот год. С этой точки зрения, конечно, цель достигнута", — сказал Орешкин.
Цель войти в пятерку крупнейших экономик мира была поставлена в майском указе президента РФ. Причем достичь ее удалось на два года раньше.
Орешкин признал, что это стало возможным в основном благодаря кризису и беспрецедентному спаду экономики в других странах. Нынешний кризис мировой экономики, по его словам, стал крупнейшим со времен Второй Мировой войны.
"А дальше — достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей, чтобы удержаться в этой группе", — подчеркнул он. На достижении этой цели, по его мнению, России необходимо сосредоточиться в ближайшие годы.
Орешкин также сообщил, что экстренный характер действий правительства РФ по поддержке экономики заканчивается, впереди задача ее плавного восстановления. "Важно понимать, что у нас экстренный характер действий антикризисный он заканчивается, дальше задача — плавного восстановления экономики", — сказал он.
По его словам, сейчас идет работа по внесению изменений в нацпроекты, которые могут предполагать дополнительные действия по поддержке экономики.
"Дополнительные действия у нас в общенациональном плане, который правительство подготовило, и там есть целый набор мер, которые будут реализовываться. Важно понимать, что еще те меры, которые были и объявлялись летом, они продолжают действовать", — добавил Орешкин.
https://1prime.ru/state_regulation/20200831/831971403.html