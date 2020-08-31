СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 31 авг — ПРАЙМ. Россия в 2020 году войдет в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться на этой позиции будет сложно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на молодежном форуме "Территория смысла". Орешкин прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на уровне около 4%

"Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда (МВФ) на этот год, вы увидите, что Россия будет пятой экономикой мира на этот год. С этой точки зрения, конечно, цель достигнута", — сказал Орешкин.

Цель войти в пятерку крупнейших экономик мира была поставлена в майском указе президента РФ. Причем достичь ее удалось на два года раньше.

Орешкин признал, что это стало возможным в основном благодаря кризису и беспрецедентному спаду экономики в других странах. Нынешний кризис мировой экономики, по его словам, стал крупнейшим со времен Второй Мировой войны.

"А дальше — достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей, чтобы удержаться в этой группе", — подчеркнул он. На достижении этой цели, по его мнению, России необходимо сосредоточиться в ближайшие годы.

Орешкин также сообщил, что экстренный характер действий правительства РФ по поддержке экономики заканчивается, впереди задача ее плавного восстановления. "Важно понимать, что у нас экстренный характер действий антикризисный он заканчивается, дальше задача — плавного восстановления экономики", — сказал он.

По его словам, сейчас идет работа по внесению изменений в нацпроекты, которые могут предполагать дополнительные действия по поддержке экономики.

"Дополнительные действия у нас в общенациональном плане, который правительство подготовило, и там есть целый набор мер, которые будут реализовываться. Важно понимать, что еще те меры, которые были и объявлялись летом, они продолжают действовать", — добавил Орешкин.