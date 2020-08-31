МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в августе в годовом выражении, по предварительной оценке, не изменились против дефляции на уровне 0,1% в июле, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В месячном выражении цены снизились на 0,1% после сокращения на 0,5% в июле.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали годовую инфляцию на уровне 0,1% и снижение цен в месячном выражении на 0,5%.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в августе в годовом исчислении снизились на 0,1%, а в месячном — на 0,2%. Аналитики ждали роста показателя на 0,1% в годовом выражении и снижения на 0,2% в месячном.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.