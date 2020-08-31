МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завершила рассмотрение двух дел по жалобам ООО "ТМР импорт" и ООО "АВТОлогистика" на действия компаний – производителей автозапчастей KYB Corporation и Daimler A.G, и признала необоснованность ограничения ввоза в Россию оригинальных автозапчастей, об этом сообщило само ведомство.

Поясняется, что заявители предпринимали попытки получения разрешения на ввоз приобретенных за пределами России оригинальных автомобильных запчастей, маркированных товарными знаками правообладателей, однако их обращения не были рассмотрены, и ФАС выдала ответчикам предупреждения о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, однако исполнены они не были.

"Решения ведомства в отношении KYB Corporation и Daimler A.G. носят прецедентный характер. Мы впервые признали воспрепятствование деятельности независимых импортеров нарушением антимонопольного законодательства", – прокомментировал это решение заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что принятыми 19 и 27 августа решениями комиссия ФАС признала действия KYB Corporation и Daimler A.G. актом недобросовестной конкуренции, запрет на который предусмотрен статьей 14.8 "Запрет на иные формы недобросовестной конкуренции" закона о защите конкуренции, и компаниям будут выданы предписания о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.

KYB Corporation — один из крупнейших производителей ароматизаторов и гидравлического оборудования в мире, а также поставщик амортизаторов для конвейеров и на рынок.