МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Первой грузовой компании (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) по МСФО в первом полугодии 2020 года выросла на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 17,564 миллиарда рублей, следует из отчета железнодорожного оператора.

Выручка в первом полугодии снизилась на 5,6% — до 40,573 миллиарда рублей. В частности, выручка от полувагонов снизилась до 28,8 миллиарда рублей с 29,9 миллиарда рублей годом ранее, от крытых — выросла до 6,9 миллиарда рублей с 6,8 миллиарда рублей, прочих — снизилась до 4,9 миллиарда рублей с 6,3 миллиарда рублей.

Прибыль от операционной деятельности сократилась на 34,3% и составила 12,3 миллиарда рублей.

"Первая грузовая компания" — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — 109 тысяч единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

Оператор принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина.