МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Пентагон в 2021 году хочет получить 3,2 миллиарда долларов на разработки в сфере гиперзвукового оружия, следует из опубликованного в сети доклада Исследовательской службы конгресса США "Гиперзвуковое оружие: история и проблемы" (Hypersonic Weapons: Background and Issues for Congress).

"Запрос Пентагона на 2021 финансовый год по всем исследованиям, связанным с гиперзвуком, составляет 3,2 миллиарда долларов, включая 206,8 миллионов долларов на программы по защите от гиперзвукового оружия – в то время как запрос на 2020 финансовый год составлял 2,6 миллиарда долларов", — говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что в прошлом финансирование разработок гиперзвукового оружия в США было относительно ограниченным, однако последние годы Пентагон и конгресс стали проявлять больший интерес к этой сфере, в том числе из-за успехов России и Китая, которые, по оценке американских экспертов, уже в 2020 году примут на вооружение гиперзвуковые аппараты с ядерными боезарядами.

Данные о затратах России в данной сфере, на вооружении которой стоят такие образцы гиперзвукового оружия как планирующий боевой блок "Авангард" и авиационный комплекс "Кинжал", в открытых источниках нет – эта информация является секретной.

В то же время в аналитическом материале подчеркивается, что для получения указанных средств Пентагон должен обосновать конгрессу ряд вопросов, связанных с целесообразностью создания и развёртывания гиперзвукового оружия.

Среди них – круг задач, в которых должно применяться гиперзвуковое оружие, и экономическая целесообразность его применения, возможные последствия для стратегической стабильности, которые может повлечь за собой его принятие на вооружение, необходимость заключения новых международных договоров об ограничении вооружений, оценка реальных намерений и воли потенциальных противников нанести удар гиперзвуковыми ракетами по США.

В документе также отмечается, что однозначного решения о закупке гиперзвуковых ракет нет и в самом Минобороны США – в настоящее время военные специалисты оценивают возможные концепции новых систем вооружения и их потенциальную сферу применения.