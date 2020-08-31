МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России за второй квартал увеличился на 2,9% квартал к кварталу, до 6,3 триллиона рублей, говорится в обзоре Банка России.

"Максимальный рост наблюдался в портфеле пенсионных резервов НПФ (+3,5% квартал к кварталу), в результате которого он превысил значение на начало года. Портфель пенсионных накоплений НПФ вырос на 2,5%, также отыграв падение за январь-март 2020 года. Темпы прироста портфеля пенсионных накоплений ПФР, который, в отличие от портфелей негосударственных фондов, увеличился и в предыдущем квартале, ускорились до 3% квартал к кварталу", — сообщил ЦБ в обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов.

Росту пенсионных средств способствовало восстановление финансовых рынков после просадки в первом квартале: основная часть портфелей фондов приходится на инвестиции в инструменты фондового рынка, отмечают в ЦБ. По итогам апреля-июня рынки долговых инструментов восстановились полностью после резкого снижения в середине марта 2020 года, вызванного распространением коронавирусной инфекции в мире и в России. Рынок акций также продемонстрировал положительную динамику, однако докризисные уровни пока достигнуты не были.

"Вместе с тем, в третьем квартале вероятно замедление роста фондового рынка. Ключевая ставка находится на исторически минимальном уровне: дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики возможно, но масштаб снижения ключевой ставки с текущих уровней относительно невелик. Доходности коротких государственных бумаг в июле-августе стабилизировались, а длинных – немного выросли. Неопределенность относительно дальнейшего распространения пандемии коронавируса в России и в мире остается высокой, что также может сдерживать дальнейший рост рынков", — говорится в обзоре.

Число лиц, формирующих накопления в негосударственных фондах, сокращается пятый квартал подряд. Это связано, в том числе, с увеличением количества получающих пенсию лиц. Количество застрахованных лиц, получающих пенсию, на конец июня 2020 года составило 180,7 тысячи человек, что на 7,1% больше, чем значение на аналогичную дату предыдущего года. Основная доля застрахованных лиц, получающих пенсию, получает единовременные выплаты.

Доходность от инвестирования пенсионных накоплений ПФР по-прежнему превышает средневзвешенные результаты НПФ. Это способствует росту числа желающих вернуть пенсионные накопления из НПФ в ПФР. При сохранении тенденций, наблюдаемых в первом полугодии, по итогам 2020 года может быть зафиксирован нетто-отток застрахованных лиц из НПФ в ПФР, считают в ЦБ.

Вместе с тем, более половины фондов показали более высокую доходность от инвестирования пенсионных накоплений, чем доходность ПФР по расширенному портфелю. Эффективность инвестиционной политики обеспечивает конкурентоспособность таких фондов, снижая вероятность перевода средств их клиентов как в ПФР, так и в другие НПФ, добавили в ЦБ.