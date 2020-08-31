МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Уралкалия", одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года ни по обыкновенным, ни по привилегированным акциям, говорится в материалах компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Уралкалий" в рамках вопроса о распределении прибыли ПАО "Уралкалий" по результатам 2019 года принять решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Уралкалий" за 2019 год не выплачивать", — говорится в сообщении.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Согласно списку аффилированных лиц "Уралкалия" на 30 июня, "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет 46,37% в уставном капитале "Уралкалия", компания Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка — 53,63%.