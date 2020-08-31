МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ситуация с розничными продажами в России улучшается, и оборот розничной торговли почти восстановился к прошлогоднему уровню после падения из-за влияния коронавируса, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Ранее в понедельник РИА Новости опубликовало рейтинг регионов России по динамике оборота розничной торговли в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Согласно данным рейтинга, из 85 регионов РФ только в шести розничные продажи выросли, снизились — в 78, в одном регионе они остались на уровне первого полугодия прошлого года.

"Падение оборотов торговли сильнее там, где были жёстче требования к работе магазинов. Сейчас ситуация у нас в России постепенно улучшается. Продажи растут и уже практически восстановились до прошлогоднего уровня. В июле оборот розничной торговли в России был всего лишь на 2,9% меньше июля 2019 года", — сказал Евтухов.

Сокращение розничных продаж в РФ началось в апреле, тогда, по данным Росстата, оборот розницы уменьшился на 23,2% в годовом выражении. В мае и июне падение продолжилось — продажи сократились на 19,2% и 7,7% соответственно. Замглавы Минпромторга указал, что оборот розничной торговли в России падал во время пандемии.

"Это понятно и объяснимо. Наибольшее падение было в апреле-мае, когда в регионах России были установлены меры по профилактике, иногда довольно суровые. Прежде всего упали продажи непродовольственных товаров, поскольку эти магазины были административно закрыты. За январь-июль 2020 года продажи оказались ниже, чем в прошлом году на 5,8%", — отметил замминистра.

Евтухов отметил, что подобные показатели типичны для нынешней общемировой ситуации, поскольку COVID-19 ударил по всем странам без исключения. "Для сравнения, в первом полугодии 2020 года отрицательная динамика оборота розничной торговли в Великобритании составила минус 5%, в Японии — минус 5%, в США — минус 3%, в Евросоюзе в целом — минус 3%, в Китае — минус 8%. При этом в ряде стран внутри Евросоюза ситуация ещё хуже, например, в Испании и Италии в первом полугодии падение составило около минус 10%", — сказал он.

Возвращаясь к текущей ситуации, замглавы Минпромторга указал, что торговые объекты в России возобновили работу, магазины принимают покупателей. "Отмечу, что достаточно высокому спросу на товары в России сегодня способствует целый ряд факторов. Это и произведенные правительством страны "антикризисные" выплаты людям, и отложенный спрос на товары, и перераспределение доходов внутри домохозяйств — например, использование денежных средств, ранее отложенных на отпуск, на более актуальную в сложившейся ситуации покупку продуктов питания, одежды, техники", — заключил Евтухов.