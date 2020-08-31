КИЕВ, 31 авг /ПРАЙМ/. Антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций предприятия "Мотор Сич", сообщила пресс-служба DCH.

Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также, по данным СМИ, в ночь на 6 августа Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group Александра Ярославского 4 августа совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции двигателестроительного предприятия "Мотор Сич".

"Группа DCH получила ответ Антимонопольного комитета Украины на поданную заявку о покупке акций ПАО "Мотор Сич". В документе сказано, что АМКУ не принял ее к рассмотрению. Далее по тексту перечислен ряд технических процедурных моментов, которыми комитет обосновывает свое решение", — говорится в сообщении на сайте бизнес-группы.

В DCH добавили, что возврат заявки не лишает их права обратиться в Антимонопольный комитет Украины повторно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов страны и оценить влияние на них от продажи акций стратегических предприятий, в частности "Мотор Сич".

"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.