МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 сентября смогут подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке, таким образом, закон позволит гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.

Данным правом гражданин сможет воспользоваться, если размер денежных обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, при этом в указанную сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции. Но для этого в отношении него должно быть окончено исполнительное производство в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Заявление подается бесплатно в МФЦ, при этом при подаче гражданин обязан представить список всех известных ему кредиторов и суммы задолженности. Далее МФЦ в течение одного рабочего дня проверяет сведения о возвращении исполнительного документа взыскателю, а также сведения о наличии иных исполнительных производств в отношении гражданина. Если порядок подачи заявления был нарушен, то МФЦ в течение трех рабочих дней возвращает заявление с указанием причин возврата. Повторное обращение возможно не ранее чем через месяц, а его возврат может быть обжалован в судебном порядке.

В течение всей процедуры внесудебного банкротства гражданину запрещается брать займы, кредиты, выдавать поручительства, совершать иные обеспечительные сделки. Но если в процессе процедуры в собственность гражданина поступает какое-либо имущество, которое позволяет полностью или в значительной части исполнить свои обязательства перед кредиторами гражданин обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ. В таком случае МФЦ включает в ЕФРС о банкротстве сведения о прекращении процедуры внесудебного банкротства гражданина.

Если все условия для внесудебного банкротства были выполнены, информацию о возбуждении этой процедуры МФЦ в течение 3 рабочих дней внесет в единый федеральный реестр сведений (ЕФРС) о банкротстве. Внесудебное банкротство будет длиться 6 месяцев. В течение этого времени вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, указанных в заявлении должника, а также об уплате обязательных платежей. Прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина.

"Действие моратория не будет распространяться на требования кредиторов, которые не были указаны гражданином при подаче заявления, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, по делам об истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении препятствий к владению указанным имуществом. Также мораторий не затронет признание права собственности на указанное имущество, выплату заработной платы и выходного пособия, возмещение морального вреда, взыскание алиментов и иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора", — рассказала РИА Новости юрист московской коллегии адвокатов "Яковлев и Партнеры" Анастасия Высоцкая.

Также закон предусматривает возможность перехода к процедуре банкротства в судебном порядке. По завершению процедуры внесудебного банкротства гражданина освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов, перечисленных в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке, а задолженность гражданина перед названными им кредиторами признается безнадежной.