МОСКВА, 1 сент /ПРАЙМ/. Поправки в законодательство, которые утверждают право заемщика вернуть себе часть страховой премии, если он досрочно погасил кредит и отказался от договора кредитного страхования, вступают в силу в РФ с 1 сентября.

Президент России Владимир Путин 29 декабря прошлого года подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке. А в июне этого года уже вступили в силу связанные с этим поправки в Гражданский кодекс.

Как напомнила руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина, до этого у заемщиков практически не было возможностей вернуть часть страховой премии, которую они внесли по договору кредитного страхования, даже если кредит полностью погашен досрочно.

Возврат был возможен только в том случае, если его предусматривал договор, но страховщики обычно такие условия не включали, объяснила эксперт.

"С 1 сентября 2020 года случаи, когда премия может быть возвращена при досрочном отказе от договора страхования, могут быть установлены не только договором, но и законом. В соответствии с новыми нормами, если страховых случаев по договору не было и заемщик заявил о досрочном расторжении договора страхования, он имеет право на возврат части уплаченной премии пропорционально неистекшему сроку страхования", — сообщила она РИА Новости.

Собеседница агентства также напомнила, что от договора кредитного страхования можно отказаться сразу после его заключения в так называемый "период охлаждения", который составляет 14 календарных дней. В обоих случаях срок возврата премии не может превышать 7 рабочих дней.