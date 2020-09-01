МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 сентября сможет принудительно исключать индивидуальных предпринимателей (ИП) из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) без решения суда.

Для того, чтобы ФНС имела право исключить ИП из ЕГРИП, необходимо, чтобы к моменту принятия ведомством решения истекло пятнадцать месяцев с даты окончания действия патента, или ИП в течение последних пятнадцати месяцев не представлял документы отчетности и сведения о расчетах. Одним из пунктов исключения также является задолженность ИП, при этом только при наличии всех вышеперечисленных условий в совокупности ФНС принимает решение об исключении ИП из ЕГРИП.

Одновременно с решением о предстоящем исключении должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений теми лицами, чьи права и законные интересы могут быть затронуты. Заявление может быть направлено в ФНС не позднее, чем через один месяц со дня опубликования решения о предстоящем исключении ИП, и если заявление поступило, то решение об исключении ИП из ЕГРИП не принимается.

"По своему назначению нововведения направлены на исключение из ЕГРИП тех, кто забросил свое дело, но по каким-либо причинам не обратился в ФНС с заявлением о прекращении государственной регистрации в качестве ИП", — рассказал РИА Новости помощник адвоката московской коллегии адвокатов "Яковлев и Партнеры" Станислав Козлов.

"Важным плюсом приятого закона является тот факт, что исключение предпринимателя из ЕГРИП по данному основанию не влечет дальнейшего запрета регистрации статуса ИП вновь на определенный срок, в отличие от того же федерального закона о несостоятельности (банкротстве). Поэтому тем, кому после долгой "мертвой паузы" в бизнесе с последующим исключением из ЕГРИП захочется вновь попробовать свои силы, опасаться нечего", — добавил он.

Если заявление не направлено или не представлено, регистрирующий орган исключает ИП из ЕГРИП путем внесения в него соответствующей записи. Соответствующее решение также должно быть опубликовано в вестнике государственной регистрации. Исключение ИП из ЕГРИП может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы были затронуты, в течение одного года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.