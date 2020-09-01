МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Банк России с 1 сентября смягчил для кредитных организаций условия выдачи необеспеченных потребкредитов. Эксперты говорят, что эта своевременная инициатива будет способствовать дальнейшему оживлению кредитной активности в России.

В августе регулятор сообщил, что снижает значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 сентября 2020 года. Эта мера направлена на поддержание розничного кредитования в условиях пандемии коронавируса, пояснял ЦБ.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отмечает, что инициатива Банка России выглядит своевременной ввиду некоторого оживления кредитной активности в стране. "Для ускорения темпа роста кредитных выдач нужен импульс, который будет интересен как кредиторам, так и заемщикам", — говорит эксперт.

При этом она обратила внимание, что Банк России ослабляет регуляторные требования постепенно, т.к. цель – достичь качественного роста кредитования, не допустив повышения рисков закредитованности населения. Кроме того, по словам Носовой, мера ЦБ может способствовать снижению процентных ставок по кредитам. "Таким образом, при отсутствии введения новых карантинных ограничений мы ожидаем дальнейшего оживления кредитной активности в России", — подытожила эксперт.

В свою очередь старший директор Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин заметил, что снижение надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам направлено, прежде всего, на уменьшение объемов резервов на возможные потери банков. Это должно поддержать банковскую систему, уменьшив давление на капитал.

"Мера достаточно своевременна, так как падение реальных доходов населения и повышение долговой нагрузки реализуются не сразу (в острую фазу кризиса весна-лето 2020 года), а начнутся осенью этого года. С точки зрения непосредственной поддержки розничного кредитования, полагаю, что данная инициатива будет только стимулировать розничные банки к сохранению объема кредитования населения, не увеличивая темпы", — прокомментировал эксперт.

При этом он отметил, что кредиты вряд ли станут существенно привлекательнее для населения, т.к. в ситуации "коронакризиса" банки едва ли будут снижать требования к заемщикам, чтобы не наращивать просроченную задолженность. "Спрэд между ставками по кредитам и депозитам будет серьезно сокращаться только при повышении ключевой ставки Банка России, а в настоящий момент этого ожидать не приходится", — заключил Ногин.