МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле поднялась до 2,9% с уровня июня в 2,8%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 3%.

Число безработных в стране в июле составило 1,97 миллиона человек, что на 410 тысяч (на 26,3%) выше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,24 миллиона человек, увеличившись на 240 тысяч человек (на 0,6%) в годовом выражении.