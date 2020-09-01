МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 51,7 пункта с 54,9 пункта в июле, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.

Соответствующие данные будут опубликованы в релизе исследовательской организации Markit Economics во вторник, 1 сентября, в 11.00 мск. По предварительной оценке, PMI еврозоны опустился на 51,6 пункта в месячном выражении.

В 10.55 мск федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные о безработице в стране. Аналитики ожидают, что в августе показатель остался на уровне июля в 6,4%.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат сообщит предварительные данные годовой инфляции еврозоны, также в августе. Ожидается, что по предварительной оценке показатель составил 0,2% против значения июля в 0,4%.

В то же время европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о безработице в еврозоне в июле. Эксперты прогнозируют рост показателя до 8% с уровня июня в 7,8%.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе. Эксперты полагают, что показатель поднялся до 54,5% против 54,2% в июле.