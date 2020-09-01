УФА, 1 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК) по иску Генпрокуратуры об истребовании имущества предприятия, сообщает пресс-служба суда.

Владимир Путин ранее раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Президент поручил правительству совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре — проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовыми активами республики.

В Арбитражный суд Башкирии 31 августа поступил иск от Генпрокуратуры РФ об истребовании имущества из чужого незаконного владения, так как госдоля в башкирских содовых предприятиях была снижена "помимо воли Российской Федерации". Заседание назначено на 14 октября 2020 года. Кроме того, в арбитраж с иском обратились и власти Башкирии, требуя вернуть региону акции БСК.

"Определением Арбитражного суда республики Башкортостан от 31 августа 2020 года удовлетворено заявление первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации о принятии обеспечительных мер до вступления в законную силу судебного акта по делу № А07-20576/2020. Наложен арест на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания", находящиеся во владении АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия", ООО ТД "Башкирская химия". АО "Реестр" запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров АО "Башкирская содовая компания", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается также, что определением арбитража иск Генпрокуратуры принят к производству суда, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная налоговая служба, АО "Реестр", АО "Башкирская содовая компания", информирует суд.

Башкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Горе, как заявлял глава Башкирии, дадут статус особо охраняемой территории.

Башкирская содовая компания была создана в 2013 году путем объединения двух компаний. В одной из них властям Башкирии принадлежало 62%, а в БСК они получили долю лишь 38% и потеряли контроль над содовой промышленностью республики. По состоянию на 1 августа 2020 года 57,18% акций БСК принадлежало "Башхиму", единственным владельцем которого является кипрская Modisanna, доля госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" составляла 38,28%.