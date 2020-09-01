МИНСК, 1 сен — ПРАЙМ. Информация об остановке производства на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ) в белорусском Жодино не соответствует действительности, предприятие работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе БелАЗ.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что БелАЗ не работает.

"Нет, (информация) не соответствует действительности. Наше предприятие работает в обычном режиме, все находятся на своих рабочих местах, занимаются работой каждый", — сообщили в пресс-службе завода.

Ранее в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов РИА Новости заявили, что промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.

Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.