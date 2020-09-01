МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Безработица в Германии в августе осталась на июльской отметке в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Показатель полностью совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Число безработных в Германии в августе снизилось на 9 тысяч по сравнению с июлем и составило 2,915 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии в августе вырос до 6,4% с июльской отметки в 6,3%, а число безработных — до 2,96 миллиона с 2,91 миллиона человек.