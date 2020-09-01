МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль золотодобывающей компании Nordgold в первом полугодии 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,6 раза и составила 218,2 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Позитивную динамику чистой прибыли в компании объясняют в основном ростом выручки и сравнительно низким обесценением в отчетный период. Скорректированный показатель EBITDA увеличился в 1,7 раза, до 433,2 миллиона долларов, в основном за счет благоприятных цен на золото, роста объемов производства и сокращения затрат, рентабельность EBITDA выросла до 51,3% с 41,8% годом ранее. Выручка возросла на 36%, до 844,5 миллиона долларов. Свободный денежный поток вырос в 27,7 раза, до 177,5 миллиона долларов.

"Пандемия COVID-19 привела к росту популярности золота как защитного актива и обеспечила поддержку его цене. Средняя цена реализации золота компании следовала рынку и выросла на 27% в годовом сопоставлении, что привело к росту выручки на 179,2 миллиона долларов. Увеличение объема производства внесло дополнительный вклад в рост выручки в объеме 43,5 миллиона долларов", — отметили в компании.

Себестоимость с учетом капвложений в действующие активы (AISC) снизилась на 4%, до 1028 долларов за унцию в основном за счет роста добычи золота на высокорентабельном руднике Гросс и сокращения затрат на рудниках "Бурятзолото", Taparko, Lefa, и Суздаль. Капвложения сократились на 18%, до 175,5 миллиона долларов.

Чистый долг снизился на 30% по сравнению с показателем годичной давности и составил 646,3 миллиона долларов, общий долг уменьшился на 7%, до 977,9 миллиона долларов. Денежные средства и их эквиваленты увеличились в 2,6 раза, до 321,6 миллиона долларов.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Основными акционерами компании являются Алексей Мордашов и его сыновья, Кирилл и Никита, на долю которых суммарно приходится 99,94% уставного капитала.