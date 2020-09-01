МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что переориентация грузопотока Белоруссии из портов Литвы в РФ будет немного не выгодна, но "по тарифам можно договориться".

Как передает госагентство Белта, глава государства заявил, что в Белоруссии сейчас прорабатывают ответные меры на введенные странами Балтии санкции.

"Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси (переориентировать свои грузы с балтийских портов на Россию — ред.). Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", — приводит агентство слова Лукашенко.

Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.