КРАСНОДАР, 1 сен — ПРАЙМ. Министерства финансов РФ и Белоруссии начинают техническую проработку условий рефинансирования долга перед Россией, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы ведем переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем уже отрабатывать на техническом уровне условия этого кредита и объемы. (…) Будем работать с нашими партнерами белорусскими в целом по кредиту", — сказал он, отвечая на вопрос о том, поступал ли уже от Белоруссии запрос на реструктуризацию долга.

На минувшей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в 1 миллиард долларов с российским коллегой Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже подтвердил, что Москва и Минск продолжают контакты на эту тему.

Осенью прошлого года Минфин РФ рассматривал вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией. Однако позже Лукашенко заявил, что не просит у России кредитов, и соглашение так и не было достигнуто.