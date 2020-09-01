МИНСК, 1 сен — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения, сообщила во вторник пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций республики.

По ее данным, 31 августа в Москве состоялись переговоры представителей санитарно-эпидемиологической службы Белоруссии и России при участии директора департамента по авиации минтранса республики.

"В ходе переговоров были выработаны дальнейшие шаги по возможности возобновления воздушного сообщения между странами. Так, представителями двух стран был подписан протокол, в котором стороны договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой министерства здравоохранения Республики Беларусь", — говорится в сообщении на сайте минтранса.

Как отметили в ведомстве, российская сторона считает принимаемые гражданской авиации Белоруссии меры по защите общественного здоровья эффективными и соответствующими международным стандартам.

"Также стороны договорились дополнительно обсудить вопросы, связанные со сложившейся эпидемиологической ситуацией и дальнейшим развитием всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества", — добавили в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. Транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.