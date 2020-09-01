БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сен — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Латинской Америки – Бразилии – провалился во втором квартале из-за пандемии на 9,7%, это худший показатель с 1996 года, сообщил Национальный институт статистики.

"ВВП страны во втором квартале 2020 года сократился на 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом на фоне мер, принятых для борьбы с пандемией COVID-19. Это второй квартальный спад подряд и самый низкий показатель с 1996 года", — говорится в докладе.

В первом квартале падение ВВП составило 2,5%.

"ВВП находится на том же уровне, что и в конце 2009 года, в разгар воздействия мирового кризиса, вызванного волной краха в американской экономике", — отмечает институт.

Больше всего спад наблюдается в промышленности (12,3%) и в сфере услуг (9,7%). Сфера АПК, напротив, выросла на 0,4% благодаря производству кофе и сои.