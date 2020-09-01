МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 56% со значения июля в 54,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора только до 54,5%.

Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в августе поднялся до 46,4% с июльского уровня в 44,3%. Эксперты ожидали роста до 45,8%.

ISM основана в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Ее члены — свыше 40 тысяч менеджеров.

Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров. Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.