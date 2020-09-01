МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Численность населения России к концу 2020 года может сократиться на 158 тысяч человек, и это станет максимальным снижением за последние 14 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024-го и на плановый период до 2030 года. В 2006 году сокращение населения было максимальным – почти 374 тысячи человек. Однако затем наблюдалась позитивная динамика, и в последние годы показатель составлял менее 100 тысяч человек в год.

Согласно документу, выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года. Для начала придется преодолеть рост уровня бедности в 2020 году, пишет издание.

ВИНОВАТ КОРОНАВИРУС И НЕ ТОЛЬКО

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, в ситуации с убылью населения виноват не только коронавирус. "Причиной станет общая демографическая ситуация (большие послевоенные поколения вошли в период высокой естественной смертности, а наиболее активно рожают маленькое поколение 90-х), а также связанные с пандемией ограничения миграции. Смертность от пандемии или же сопряженных заболеваний скажется, но на общем фоне это не так много", — говорит главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В.Плеханова Елена Егорова напомнила о снижении потока мигрантов из-за закрытия границ. "Тенденция к падению рождаемости и росту числа пожилых людей сохранится и будет наблюдаться в России еще длительное время, а сейчас основным фактором выступает именно отсутствие притока мигрантов", — считает она.

В данной ситуации власть может столкнуться с оттоком молодого трудоспособного населения из некоторых регионов России, прогнозирует декан факультета управления университета "Синергия" Инна Баранова. "На рынке труда, в том числе российском, есть ниши, которые традиционно заполняли трудовые мигранты. Сейчас же в условиях, когда внешняя миграция закрыта, с одной стороны, открылись возможности для внутренней, многие могут начать искать работу в более обеспеченных регионах", — считает она.

Лидерами по оттоку молодого населения уже являются республики Чувашия, Башкирия, а также Омская, Самарская, Нижегородская области. В зоне риска и Красноярский край, а также республика Коми. А это уже в свою очередь сказывается на долгосрочной экономике конкретных регионов.

РЕЦЕПТЫ ПО СПАСЕНИЮ ДЕМОГРАФИИ

По мнению экспертов, никаких краткосрочных угроз данная ситуация пока не несет. "Наоборот, несколько меньше будет безработица, возникшая в кризис. Ну и если подумать головой, то убыль в 0,1% вообще краткосрочно ничего не решает", — считает Табах. В целом же проблема была известна давно. Меры также принимаются давно – увеличиваются выплаты на детей, реализуется нацпроект по демографии, образованию и здравоохранению.

Еще до начала пандемии в России были приняты новые меры по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости, а многие субъекты РФ принимают дополнительно региональные программы. Конечно, полное восстановления хотя бы простого воспроизводства населения (в среднем 1 женщина должна рожать 2,1 ребенка) невозможно, но эти меры плюс постепенное увеличение женщин молодого репродуктивного возраста должны дать эффект – рождаемость может повыситься, полагает Егорова.

Кроме этого, по окончании пандемии число мигрантов начнет расти. Поэтому есть большая доля вероятности, что пессимистический прогноз не сбудется, добавила она.

По мнению Барановой, потребуется формирование регулятивных мер со стороны государства. И в первую очередь программы должны быть направлены на возвращение из-за рубежа и предотвращение дальнейшего оттока активного трудоспособного населения в возрасте от 27 до 37 лет. Это – наши налогоплательщики и именно на этой категории людей выстраивается демография страны, полагает Баранова.

"Как пример можно взять программы, активно работающие в других странах. Ведь есть же кавказские, русские, татарские диаспоры за рубежом, и у них весьма привлекательные программы. Почему нам не взять лучшее из этих программ? И не привлечь обратно наших соотечественников", — считает она.