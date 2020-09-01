МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Экспорт нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в августе 2020 года снизился на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,527 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

В августе 2019 года через систему было отгружено 5,316 миллиона тонн.

"За август 2020 года на Морском терминале (МТ) КТК отгружено 4 526 870 тонн (35 863 571 баррелей) нефти брутто. В указанном месяце на МТ отгружено 44 танкера, таким образом, за первые восемь месяцев текущего года в Южной Озереевке обработано 389 судов", — говорится в сообщении КТК. График отгрузки на август был выполнен полностью, уточняет компания.

В том числе грузоотправители Казахстана поставили за август 4,125 миллиона тонн нефти, а 401 724 тонны поступили с территории России.

С месторождения Тенгиз было отгружено 2,155 миллиона тонн нефти, с Кашаганского месторождения – 1,133 миллиона тонн, с месторождения Карачаганак – 827 406 тонн. От других казахстанских производителей в систему поступило 9954 тонны.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Крупнейшие акционеры — РФ (31% акций), Казахстан (20,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium (15%).