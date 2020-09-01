МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в июле увеличился на 27% по сравнению с июнем текущего года, в денежном выражении он составил 100,8 миллиарда рублей, говорится в докладе Росстата.

Минэкономразвития в августе сообщило, что оборот российского общепита в июле упал на 28,2% по сравнению с июлем прошлого года. По данным Росстата, оборот в январе-июне уменьшился на 24,5% в годовом выражении — до 699,6 миллиарда рублей.

Оборот общественного питания в России в 2020 году стал снижаться из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Уменьшение показателя в годовом выражении в марте произошло впервые с апреля 2017 года. При этом падение ресторанного рынка на 52,1% в мае, когда ограничения на работу ресторанов еще сохранялись, стало рекордным за все время наблюдений.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.