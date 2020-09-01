МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Выручка предприятий по прокату, включая каршеринг, в июле 2020 года выросла на 74% в годовом выражении и составила почти 2,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Росстата.

Объем платных услуг предприятий по прокату, в том числе каршеринг, вырос и по сравнению с предыдущим месяцем — на 48,2%.

Каршеринг — это кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. В Москве такой проект был запущен в начале осени 2015 года.