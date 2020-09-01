МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), который должен был состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 28-29 октября, перенесен на январь 2021 года из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении организаторов.

"После тщательного рассмотрения перспектив глобальных поездок и в контексте усилий по преодолению последствий COVID-19 мы приняли решение перенести четвертый съезд Future Investment Initiative на 26-28 января 2021 года", — сообщается в заявлении.

Инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), прозванный его организаторами "Давосом в пустыне", проходит в столице Саудовской Аравии с 2017 года.