МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Российские получатели генматериала Bayer будут освобождены от уплаты роялти с продажи сортов, выведенных с его помощью, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы(ФАС) России.

"Российские селекционные компании — получатели гермоплазмы, которую передает компания Bayer в рамках исполнения предписания ФАС, выданного по итогам рассмотрения сделки по покупке компанией Bayer компании Monsanto, будут полностью освобождены от уплаты роялти с продажи сортов и гибридов, выведенных с помощью передаваемого генетического материала, за исключением случаев его использования непосредственно в качестве гибридного родителя",- говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам переговоров компании Bayer, ФАС и Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ.

Это решение касается всех российских получателей гермоплазмы, которые отобраны или будут отобраны ЦТТ в качестве получателей и которые будут использовать генматериал Bayer в селекционном процессе для создания новых сортов.

"Получателей освободят от уплаты роялти за использование гермоплазмы Bayer для создания новых сортов пшеницы и сои. Также получатели смогут использовать генетический материал бесплатно, если он задействован в селекционном процессе для создания родительской линии по кукурузе и рапсу. Роялти не будут взиматься вне зависимости от того, каким окажется удельный вес гермоплазмы в выведенных сортах и гибридах. Необходимость уплаты роялти сохраняется только в одном случае: в гибридных культурах кукуруза и рапс, если генетический материал Bayer использован непосредственно в качестве гибридного "родителя" для нового гибрида кукурузы и рапса",- объясняет ФАС.

В лицензионные соглашения, которые уже успела заключить Bayer с отобранными российскими селекционерами, компаниями "Агроплазма", "Отбор" и "Астра" будут внесены соответствующие изменения.

Bayer договорился о приобретении американского производителя гербицидов и семян Monsanto за 66 миллиардов долларов в сентябре 2016 года. ФАС РФ согласовала сделку, но выдвинула требование, чтобы объединенная компания организовала в России трансфер технологий в области селекции семян, а также цифрового земледелия. В октябре 2018 года ФАС, Высшая школа экономики и концерн Bayer запустили Центр технологического трансфера (ЦТТ) для передачи этих технологий российским аграриям. В октябре прошлого года стало известно, что ЦТТ отобрал первые семь компаний, которые получат гермоплазму сельскохозяйственных растений от компании Bayer.