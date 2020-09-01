МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Ассоциация гарантирующих поставщиков (ГП) и энергосбытовых компаний (ЭСК) выступает против проекта постановления о предоставлении операторам центров обработки данных (ЦОДов) льготного доступа на рынок электроэнергии в РФ, следует из соответствующего письма на сайте ассоциации.

В начале августа Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства, предусматривающий предоставление этим операторам льготного доступа на рынок электроэнергии. В письме ассоциации первому зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерию Селезневу отмечается, что предложения, изложенные в проекте, противоречат законам РФ об электроэнергетике и защите конкуренции, а их реализация вызовет рост перекрестного субсидирования на рынке и конечной цены на электроэнергию для других потребителей.

"Ассоциация ГП и ЭСК считает, что проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации в части предоставления организациям, являющимся операторами центров обработки данных, льготного доступа на рынок электрической энергии и мощности" не может быть поддержан", — также говорится в письме.

Добавляется, что снижение затрат на энергоснабжение ЦОДов может осуществляться за счет имеющихся и дополнительных возможностей, не связанных с предоставлением ценовых льгот на рынках электроэнергии.

В числе таких возможностей ассоциация называет выбор оптимальных мест расположения центров с учетом стоимости техприсоединения и минимизации оплаты потерь электроэнергии при ее передаче, применение современных энергосберегающих технологий, оптимизацию суточного графика потребления и выбора исходя из него подходящей ценовой категории при расчетах с энергоснабжающими организациями.

Кроме того, ассоциация предлагает усовершенствовать правила оптового рынка в отношении порядка оплаты мощности, стимулирующего потребление с ровным графиком нагрузки, и предусмотреть в целях развития рынка коммерческих ЦОДов такие меры поддержки, как субсидирование со стороны государства, в том числе стоимости услуг центров, бюджетное финансирование внедрения программ установки накопителей энергии для ЦОДов, создание государственно-частного партнерства, льготное налогообложение.