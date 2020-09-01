МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Сельскохозяйственная микроперепись пройдет в России с 1 по 30 августа 2021 года, следует из постановления правительства РФ, которое опубликовано на официальном портале правовых актов.

"Провести с 1 по 30 августа 2021 года выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении отдельных объектов сельскохозяйственной переписи на основе выборки не менее 30% объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по состоянию на 1 августа 2021 года", — говорится в документе.

Росстат определен ответственным за подготовку и проведение сельскохозяйственной микропереписи, обработку полученных сведений, подведение итогов наблюдения и их опубликование. До 1 декабря 2020 года необходимо будет разработать и утвердить официальную статистическую методологию для проведения микропереписи, формы переписных листов, нормативы работы лиц, которые будут собирать сведения.

"Определить срок подведения и официального опубликования окончательных итогов сельскохозяйственной микропереписи — четвертый квартал 2022 года", — указывается в постановлении.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано в соответствии с их полномочиями оказывать содействие Росстату, а также федеральным органам исполнительной власти в реализации их полномочий по подготовке и проведению микропереписи, в том числе — "не осуществлять в 2021 году преобразования административно-территориальных и муниципальных образований, а также переименования географических объектов".